Mais de 50 gols em 74 jogos: Gutierres se torna a maior artilheira do futebol feminino do Palmeiras

Na oitava rodada do Brasileirão Feminino , a palestrina Amanda Gutierres fez história com um hat-trick durante a partida contra o Juventude, na quarta-feira (30), e se tornou a maior artilheira do futebol feminino do Palmeiras . Guti Gol chegou a marca 56 gols em 74 jogos com a camisa do Verdão — número superou a marca de Bia Zanerato, que tinha 55 marcações em 83 disputas.



“Orgulho da nossa atacante”, publicou o clube em homenagem à jogadora nas redes sociais. A atleta também tem sido um dos principais destaques da seleção brasileira, nos amistosos comandados pelo técnico Arthur Elias .



