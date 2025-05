Júlia Bianchi sofre lesão no ligamento cruzado anterior e inicia tratamento no Internacional

O Internacional divulgou uma notícia preocupante sobre a jogadora Júlia Bianchi : ela sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) durante partida contra a Ferroviária, ocorrida em 20 de abril em Araraquara, pela sexta rodada do Brasileirão . A atleta, que se destacava no time, está em tratamento de fisioterapia pré-cirúrgico no departamento médico do clube.



