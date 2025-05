Arthur Elias comenta expectativas para os próximos jogos da seleção feminina de futebol

Arthur Elias , que agora comanda a equipe brasileira feminina de futebol, deu detalhes sobre suas expectativas para os próximos jogos do time nacional. “Responsabilidade enorme, mas eu gosto disso”. Ele conquistou a medalha de prata nos Jogos de 2024 e, agora, busca ganhar outros prêmios, como a próxima edição olímpica e a Copa do Mundo.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .