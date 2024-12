'Elas com a Bola' entrevista Manoel Maria, primeiro treinador da equipe feminina do Santos

Em entrevista exclusiva ao Elas com a Bola , da RECORD NEWS, o ex-jogador de futebol Manoel Maria, de 76 anos, contou sua trajetória no Santos e o seu papel na implementação do futebol feminino no clube. Em 1997, ele se tornou o primeiro treinador da equipe, ajudando a moldar a fundação das "Sereias da Vila". Sob sua liderança, o time começou a se destacar no cenário esportivo, chegou à final do Campeonato Paulista no ano de sua criação e conquistou o vice-campeonato. Além de sua contribuição histórica ao Santos, Manoel Maria compartilhou lembranças ao lado de Pelé, incluindo sua participação no milésimo gol do Rei. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.