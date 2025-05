Arthur Elias diz que é gratificante ver evolução do futebol feminino, mas melhora ainda é necessária

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira de futebol feminino, disse, em entrevista ao Elas com a Bola desta terça-feira (6), que “é gratificante” ver a evolução das mulheres nesse esporte. O treinador falou sobre a importância de jogos com seleções fortes na preparação para campeonatos como a Copa do Mundo e a Copa América e explicou o motivo de misturar novas contratações, de jogadoras jovens, em um time com atletas mais experientes. Segundo Elias, essa também é uma forma de preparar o grupo para competições futuras e de deixar o time mais equilibrado.



O treinador, com 19 anos de experiência no futebol feminino , afirmou que a melhora no acesso aos clubes, nos investimentos, nos treinamentos e na valorização das atletas são pontos importantes para serem destacados, mas que “podem melhorar ainda mais”.



Sobre a estreia do Paulistão Feminino 2025 , Arthur Elias, ex-técnico do Corinthians, destacou como os clubes paulistas foram pioneiros na valorização das atletas, já que foi “um polo mais desenvolvido” desse esporte, além da importância do trabalho feito pela FPF (Federação Paulista de Futebol).