'Olhar mais criativo e ousado': Kin Saito, da FPF, fala sobre os desafios do futebol feminino hoje

Em entrevista exclusiva ao Elas com a Bola desta terça-feira (6), Kin Saito , diretora-executiva de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol (FPF), comentou que o maior desafio para gerir o futebol feminino atualmente é aprimorar e dar um olhar mais criativo e ousado para desenvolver a modalidade e torná-la mais acessível a mulheres adultas e meninas.



Kin também afirmou que a proibição da prática profissional de futebol por mulheres em 1941 adiou muito a percepção, tanto de mulheres como de homens, de participarem profissionalmente no esporte.



“A Federação foi pioneira com o Paulista Feminino sub-17, depois a gente começa a fazer um Paulista sub-15 e o Paulista sub-20”, disse a diretora sobre o começo de uma Copinha Feminina, que abrirá espaço nacionalmente para novos talentos. "Isso gera impacto para além das fronteiras do estado de São Paulo", completa.



A RECORD NEWS é a casa do futebol feminino na TV brasileira e exibe este ano, mais uma vez, o Paulistão Feminino e a Copinha Feminina.