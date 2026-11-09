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Flamengo estreia parceria com a cidade de Maricá

Rubro-negro venceu Real Heips no campeonato carioca por 2 a 1

Elas com a Bola|Do R7

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A parceria entre o Flamengo e a prefeitura de Maricá começou oficialmente.

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