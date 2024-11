‘Foco no meu corpo’: Rebeca Andrade fala sobre Olimpíadas de 2028 no ‘Elas com a Bola'

O programa Elas com a Bola desta segunda-feira (4) recebeu a maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade , de 25 anos. Com duas medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze, Rebeca afirmou não saber o que esperar das Olimpíadas de Los Angeles , nos Estados Unidos , em 2028. “O futuro ainda tem coisas para mim, mas de uma maneira diferente. Vou continuar treinando, mas o foco principal é cuidar do meu corpo. Preciso diminuir as minhas dores e ver como vou me sentir no decorrer do tempo”, contou.