Fran Alves compartilha trajetória internacional em clube na Islândia no 'Elas com a Bola'

Em entrevista ao Elas com a Bola , da RECORD NEWS, na quarta-feira (4), a ex-jogadora de futebol Fran Alves, de 34 anos, relembrou sua carreira por grandes clubes nacionais e internacionais. No Brasil, Fran começou no Santos , foi para o Corinthians e depois para o São José, acumulando diversos títulos ao longo dos anos. No exterior, a atleta jogou nos Estados Unidos , na Noruega e na Islândia, onde teve 'experiências maravilhosas'. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.