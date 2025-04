Corinthians anuncia Carlos Roberto Elias como novo diretor do futebol feminino

O Corinthians anunciou, na última terça-feira (22), uma importante mudança em sua diretoria de futebol feminino . O advogado Carlos Roberto Elias, que já ocupou diversos cargos no clube, foi nomeado como o novo diretor da modalidade. Elias, conselheiro do Timão entre 2007 e 2018, também exerceu funções como diretor cultural e de responsabilidade social, além de integrar o conselho de orientação.



Segundo a comentarista Nayara Inorro, a situação tem gerado inquietação entre torcedores , que viram com surpresa a mudança, principalmente devido à falta de experiência de Elias com o futebol feminino. "Para saber se essa direção vai ser positiva ou negativa, precisa de tempo e ver o trabalho dele", afirma.



