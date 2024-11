'Gabi Zanotti é diferente': 'Elas com a Bola' traz expectativa para final da Libertadores Feminina

No programa Elas com a Bola, da RECORD NEWS, desta sexta-feira (18), o foco foi o aguardado confronto entre Corinthians e Santa Fé na Libertadores de Futebol Feminino , marcado pela Conmebol para este sábado (19), às 17h . A meio-campista Gabi Zanotti , de 39 anos, destaca-se como uma jogadora decisiva para o time paulista, que busca mais um título na competição.



Além da Libertadores, o Elas com a Bola também traz informações sobre a Copa Paulista . O Taubaté enfrentará o Red Bull Bragantino na partida de ida no domingo (20), enquanto São José e Santos se encontram na outra semifinal. O Elas com a Bola vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 19h45.