Gio Queiroz ganha espaço na seleção e reforça Brasil em busca do nono título da Copa América

A preparação da seleção brasileira feminina para a Copa América 2025 segue em ritmo intenso, com treinamentos disputados e jogadoras buscando espaço no time titular. Das nove edições já realizadas, o Brasil venceu oito e chega como favorito à competição. Na fase de grupos, a equipe enfrentará Venezuela, Bolívia, Paraguai e Colômbia — adversária da última rodada antes das semifinais, que acontecem nos dias 28 e 29 de julho.



Sob o comando de Arthur Elias , que promove uma renovação com foco na Copa do Mundo de 2027 e nos Jogos Olímpicos de 2028, um dos destaques é a jovem Gio Queiroz, de 22 anos. Atacante do Atlético de Madrid, ela brilhou nos últimos amistosos e garantiu presença na lista final.



A estreia do Brasil será no próximo domingo (13), contra a Venezuela. Na sequência, o time enfrenta Bolívia, Paraguai e Colômbia. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais. A final está marcada para o dia 2 de agosto. “Vamos para ganhar”, garantiu Gil, agora mais confiante em sua importância dentro do grupo.



