Sem sofrer gols na última Copa América, Lorena quer manter defesa intacta em 2025

O Brasil se prepara para a Copa América com o objetivo de manter sua defesa intacta, já que em 2022 o time conseguiu terminar o torneio sem levar gols. A goleira Lorena , dona da marca histórica de 2022, afirma que "as goleiras trabalham bastante" para que as metas não sejam vazadas, e que "ter sido a primeira goleira" que alcançou a marca a deixou muito feliz.



A recordista afirma que, para a Copa América Feminina de 2025, está com "o mesmo pensamento". "As goleiras estão muito preparadas, independente de quem for jogar", afirma.



Edson Junior, preparador de goleiras da seleção, afirma que está muito satisfeito com o trabalho que vem sendo realizado. "É notório o quanto elas estão cada vez mais confortáveis para jogar" e estarem inseridas dentro do modelo de jogo que Arthur Elias , técnico da seleção, pede. "No Brasil, o nível de atuação das goleiras vem crescendo muito, e quem joga dentro da seleção representa o crescimento de toda a modalidade", afirma.



Ele conta ainda que, para esta edição do torneio, estão investindo em uma goleira "mais alta, mais agressiva, e que participa cada vez mais da cobertura", e que o preparo é para qualquer desafio que a competição possa oferecer.



