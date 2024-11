Palmeiras leva oito troféus em premiação do Paulistão Feminino; clube foi o campeão da noite

A Federação Paulista de Futebol realizou uma premiação para as atletas que se destacaram no Paulistão Feminino na quinta-feira (21). O Palmeiras foi o grande campeão da noite, com quatro jogadoras premiadas, além da treinadora Camila Orlando. No total, o clube levou oito troféus.

Brena Vianna — também do Palmeiras — foi a atleta que teve mais conquistas na noite, com o prêmio de craque do campeonato e melhor meia. Além disso, Natália Vendito, do Ferroviária, ganhou o prêmio de atleta revelação.