Palmeiras x Ferroviária: Ingryd Lima fala de preparo para semifinal do Paulistão no Elas com a Bola

O programa Elas com a Bola , da RECORD NEWS, desta quarta-feira (30), recebeu Ingryd Lima, volante do Palmeiras . Ela falou sobre as expectativas para a semifinal do Paulistão: o time enfrentará a Ferroviária, no sábado (2). Na semifinal entre Bragantino e Taubaté, nesta quinta-feira (31), a equipe do Vale do Paraíba precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga na final.



A zagueira Jérika expressou otimismo: "Não tem nada perdido. Creio que, com nosso trabalho, temos grandes chances de conquistar a vaga para a final. Nossa expectativa é muito grande e o foco é a vitória o tempo todo. Estamos muito fechadas para levar o Taubaté à final da Copa Paulista". O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.