'Paredão': 'Elas com a Bola' entrevista a goleira da seleção de handebol, Gabriela Moreschi

No programa Elas com a Bola, da RECORD NEWS, desta quinta-feira (17), o destaque foi a entrevista com a goleira da seleção brasileira de handebol, Gabriela Moreschi , de 30 anos. Ela compartilhou sua trajetória no esporte, que a levou de Maringá às Olimpíadas de Paris — onde teve atuação memorável. "Minha vida mudou de cabeça para baixo depois disso. Tem muita gente acompanhando minha carreira nas redes sociais", contou.



Nesta edição do Elas com a Bola você também encontra análises da técnica Simone Jatobá sobre a primeira partida da seleção brasileira de futebol feminino na Copa do Mundo Sub-17. O Elas com a Bola vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 19h45.