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Saiba quando ocorrerá o sorteio que define os duelos da Copa do Brasil Feminina

O sorteio será realizado nesta sexta (23) às 15 horas na sede da CBF

Elas com a Bola|Do R7

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A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a data do sorteio das semifinais da Copa do Brasil Feminina.

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