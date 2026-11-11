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Troféu da Copa do Mundo Feminina de 2027 estará no Brasil nesta semana

Taça será exibida à imprensa em cerimônia com a Fifa nesta quinta-feira (12) na sede da CBF

Elas com a Bola|Do R7

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A taça do Mundial Feminino de 2027 vai estar no Brasil nesta semana.

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