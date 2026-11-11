Troféu da Copa do Mundo Feminina de 2027 estará no Brasil nesta semana
Taça será exibida à imprensa em cerimônia com a Fifa nesta quinta-feira (12) na sede da CBF
A taça do Mundial Feminino de 2027 vai estar no Brasil nesta semana.
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