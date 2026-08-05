Confira o terceiro episódio do 'Elevator Pitch Brasil' na íntegra

O terceiro episódio do Elevator Pitch Brasil foi exibido nesta terça-feira (4) pela RECORD NEWS. Novos participantes chegam para a fase de apresentação do pitch e tentam convencer os titãs do investimento.



A competição oferece a chance de conquistar um investimento de até R$ 1 milhão e atrai 70 participantes com projetos inovadores. Veja quem passou para a semifinal e quem ficou pelo caminho!



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