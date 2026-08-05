Negócio 'cheira mal': titã aponta falha crucial de empreendedor durante o pitch
Eduardo de Santana apresenta startup em busca de expansão nacional
Eduardo de Santana, fundador da Cheirosinho Aromatizante, explicou aos titãs que sua empresa visa transformar ambientes por meio de fragrâncias únicas, criando experiências olfativas marcantes. Eduardo, que deixou um emprego formal para empreender e sustentar sua família, busca um investimento para expandir nacionalmente.
Durante sua apresentação, Eduardo pediu aos titãs um aporte de R$ 1 milhão, e a Cheirozinho Aromatizante fatura R$ 7,5 mil mensalmente, mas os jurados questionaram essa solicitação. “Um negócio de R$ 7,5 mil por mês, que ambiciona R$ 1 milhão, cheira mal”, afirmou Ricardo Bellino. Veja!
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