Negócio 'cheira mal': titã aponta falha crucial de empreendedor durante o pitch

Eduardo de Santana, fundador da Cheirosinho Aromatizante, explicou aos titãs que sua empresa visa transformar ambientes por meio de fragrâncias únicas, criando experiências olfativas marcantes. Eduardo, que deixou um emprego formal para empreender e sustentar sua família, busca um investimento para expandir nacionalmente. Durante sua apresentação, Eduardo pediu aos titãs um aporte de R$ 1 milhão, e a Cheirozinho Aromatizante fatura R$ 7,5 mil mensalmente, mas os jurados questionaram essa solicitação. “Um negócio de R$ 7,5 mil por mês, que ambiciona R$ 1 milhão, cheira mal”, afirmou Ricardo Bellino. Veja!



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!