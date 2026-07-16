'Elevator Pitch Brasil': empresário revela como conquistou atenção de Trump em 3 minutos
Ricardo Bellino é empreendedor e sócio da marca 'Elevator Pitch', que chega ao Brasil pela RECORD NEWS
No dia 21 de julho, a RECORD NEWS passa a exibir o reality show Elevator Pitch Brasil, em que empreendedores de comunidades brasileiras terão 60 segundos para apresentar suas marcas a um grupo de 'titãs'. Um desses titãs é Ricardo Bellino, que concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Link News nesta terça-feira (30). Ele revelou como, anos atrás, teve a oportunidade de apresentar seu projeto a Donald Trump. Assista!
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Conheça Toalá Antonia, empreendedora participante do 'Elevator Pitch Brasil'
Empresa da paulista foca em produtos feitos com tecidos africanos
Conheça Tauan Souza, empreendedor participante do 'Elevator Pitch Brasil'
Empresa do paulista incentiva a formação de novos programadores nas comunidades
Conheça Tamaris Nascimento, empreendedora participante do 'Elevator Pitch Brasil'
Após passar 12 anos nas ruas, a participante mudou de vida após abrir o próprio negócio
Conheça Sam Adam, empreendedor participante do 'Elevator Pitch Brasil'
Empresa de Adam desenvolveu um aplicativo para a educação financeira de jovens e adolescentes
Conheça Regina Tchelly e Maryah Senna, empreendedoras participantes do 'Elevator Pitch Brasil'
A dupla faz parte de uma padaria que usa alimentos sem origem animal para combater o desperdício de alimentos
Conheça Rennan Gonçalves, empreendedor participante do Elevator Pitch Brasil
O competidor fundou a Maloca Games, um estúdio de jogos que incorpora elementos de histórias ancestrais aos próprios títulos
Conheça Rafaela Antunes, empreendedora participante do 'Elevator Pitch Brasil'
A concorrente criou um projeto para alimentar famílias de baixa renda que vivem em comunidades
Conheça Marilza Silva, empreendedora participante do 'Elevator Pitch Brasil'
Empresária desenvolveu um cabelo biodegradável para ser usado em perucas e apliques
‘Elevator Pitch Brasil’: Natalia Beauty ressalta importância de sempre buscar evolução nos negócios
Empresária é CEO do Natalia Beauty Group e compõe elenco de jurados do reality que estreia em julho na RECORD NEWS
Conheça Márcio Henrique e Diogo Bezerra, empreendedores participantes do 'Elevator Pitch Brasil'
Dupla inova ao apresentar uma inteligência artificial que ensina inglês por meio do WhatsApp
'Elevator Pitch Brasil': conheça Jozi Beatriz, empreendedora que irá disputar o prêmio
Jozi criou a Aneesa, que vende bonecas negras e tem transformado vidas através da representatividade
Conheça Gustavo Guimarães, empreendedor participante do 'Elevator Pitch Brasil'
Elenco de jurados é formado por grandes nomes do empresariado brasileiro
Conheça Guilherme Prado, empreendedor participante do 'Elevator Pitch Brasil'
Elenco de jurados é formado por grandes nomes do empresariado brasileiro
Conheça Arina Gomes, uma das empreendedoras participantes do 'Elevator Pitch Brasil'
Ela criou uma linha de cosméticos na periferia de São Paulo e agora busca novos investimentos