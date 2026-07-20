'Elevator Pitch Brasil' estreia nessa terça (21); entenda a dinâmica do reality
Evento reúne 70 empreendedores com ideias inovadoras, mas apenas um ganhará o prêmio milionário
A partir desta terça-feira (21), às 22h30, o reality show da RECORD NEWS, Elevator Pitch Brasil, trará 70 empreendedores de todo o Brasil para serem avaliados; apenas 18 participantes avançam e seguem na busca por um prêmio milionário.
Com o apoio de Caio Maia, o conselho de IA criado especialmente para o programa, os titãs decidirão, após 60 segundos de argumentação sobre os projetos, quem deve subir e garantir seu lugar na fase final pelo prêmio, e quem vai descer e voltar para casa.
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