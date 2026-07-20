Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

'Elevator Pitch Brasil' estreia nessa terça (21); entenda a dinâmica do reality

Evento reúne 70 empreendedores com ideias inovadoras, mas apenas um ganhará o prêmio milionário

Elevator Pitch Brasil |Do R7

  • Google News

A partir desta terça-feira (21), às 22h30, o reality show da RECORD NEWS, Elevator Pitch Brasil, trará 70 empreendedores de todo o Brasil para serem avaliados; apenas 18 participantes avançam e seguem na busca por um prêmio milionário.

Com o apoio de Caio Maia, o conselho de IA criado especialmente para o programa, os titãs decidirão, após 60 segundos de argumentação sobre os projetos, quem deve subir e garantir seu lugar na fase final pelo prêmio, e quem vai descer e voltar para casa.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Nacional
  • elevator-pitch-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.