Conheça Wagner Roberto, empreendedor participante do 'Elevator Pitch Brasil'

No novo reality show da RECORD NEWS , o Elevator Pitch Brasil , que vai ao ar a partir desta terça (21), empreendedores de favelas brasileiras terão 60 segundos para convencer os jurados titãs a investir em suas ideias.



Wagner Roberto, mais conhecido pelas redes sociais como Juninho Smith, é o dono da empresa de assistência técnica de aparelhos telefônicos Favela Cell - Conectando Favelas, criada a partir de reflexões do jovem dentro do transporte público.



Segundo o empreendedor, sua empresa tem o objetivo de representar jovens que ambicionam aprender por meio da capacitação técnica do conserto de celulares, em prol de uma renda alternativa. Além disso, Wagner Roberto afirmou que, para transformar o negócio em algo digno do seu propósito, seria necessário cerca de R$ 500 mil para a montagem de um estabelecimento na 25 de Março.



"Existem várias nomenclaturas de lojas assistências técnicas, mas nenhuma delas que eu trabalhei me representava de verdade. Então eu criei uma loja que iria me representar e representar quem eu iria atender", afirmou o empreendedor.



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