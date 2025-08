Brasil conquista a Copa América Feminina em decisão emocionante contra a Colômbia Corinthians vence Palmeiras e assume liderança no Paulistão Feminino Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 22h00 ) twitter

Brasil garante nono título na Copa América Feminina após vitória sobre a Colômbia

O Corinthians venceu o Palmeiras em clássico válido pelo Paulistão Feminino, realizado no último domingo, e assumiu a liderança da competição. Gabi Zanotti marcou o gol decisivo no final do primeiro tempo, garantindo a vitória alvinegra.

Durante a partida, o primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras para ambos os lados até que Gabi Zanotti abriu o placar com um gol de cabeça. No segundo tempo, o Corinthians ampliou seu domínio enquanto o Palmeiras encontrou dificuldades para superar a defesa adversária.

Lucas Piscinato, técnico do Corinthians, destacou a necessidade de melhorar a eficiência nas finalizações apesar da vitória. A equipe tem o melhor ataque do campeonato com 14 gols em cinco jogos.

Além do clássico, outras partidas movimentaram o Paulistão Feminino no fim de semana. O São Paulo venceu o Taubaté fora de casa graças a um gol contra da equipe adversária. Em Araraquara, Ferroviária e Massa Bruta empataram em 1 a 1 após um pênalti convertido por Duda. Na Vila Belmiro, Santos empatou com Realidade Jovem.

No cenário internacional, a seleção brasileira feminina conquistou seu nono título da Copa América ao vencer a Colômbia nos pênaltis após empate em 4 a 4 no tempo regulamentar. Amanda Gutierrez, Angelina e Marta marcaram para o Brasil, enquanto a Colômbia falhou em três cobranças de pênalti.

