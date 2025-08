‘Novos mercados abertos atenderam todo o segmento da pecuária do Brasil’, diz Carlos Fávaro

O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro , participaram de uma nova reunião com empresários em Brasília, para tratar de impactos do tarifaço norte-americano que entra em vigor no próximo dia 7. Após o encontro, ambos falaram à imprensa.



Quando questionado sobre a ação do Brasil na OMC (Organização Mundial do Comércio), Alckmin reforçou a defesa do livre-comércio. “Nós defendemos o livre-comércio e o multilateralismo. Por isso, o Mercosul, o acordo que foi feito com a Singapura, com o EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre) e com a União Europeia, que é o maior acordo do mundo de dois grandes blocos”, diz.



O vice-presidente ainda explica parte do plano de contingência do país. “O plano de contingência prevê várias medidas. Crédito, prevê compras governamentais. Não tem uma proposta, você tem várias medidas que devem estar sendo concluídas e aí vão ser anunciadas”, relata.



Já Carlos Fávaro demonstra a intenção de aumentar o consumo interno de produtos antes exportados e expandir mercados. “Tem produtos que, na medida que são mais dependentes do mercado norte-americano, precisam ser tratados de forma mais especial neste momento. Mas, de novo: 398 novos mercados abertos atenderam todo o segmento da pecuária do Brasil”, afirma.