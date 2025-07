Carlo Ancelotti é condenado a prisão por sonegação de impostos na Espanha Técnico da seleção brasileira recebeu pena de um ano por irregularidades fiscais em 2014 Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 20h42 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h42 ) twitter

Ancelotti é condenado por tribunal espanhol por sonegação de impostos sobre direitos de imagem

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi condenado a um ano de prisão por um tribunal espanhol devido à sonegação de impostos relacionados a direitos de imagem em 2014, quando comandava o Real Madrid. De acordo com a legislação espanhola, penas inferiores a dois anos para crimes não violentos raramente resultam em prisão efetiva para réus sem antecedentes.

Em outra notícia esportiva relevante, o Palmeiras anunciou a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa. O jogador estava no Nottingham Forest e assinou contrato até 2030 com o clube paulista. Revelado pelo River Plate do Paraguai e destaque no Talleres da Argentina, Sosa foi adquirido por cerca de 14 milhões de euros.

O programa Esporte Record News, transmitido pela RECORD, traz essas e outras atualizações esportivas de segunda a sexta-feira.

