Conheça a história do americano que se tornou corintiano de coração

Quem diria que o amor por um ídolo brasileiro faria um americano se apaixonar por um time do Brasil? Esse é o caso de Dorien, um fã incondicional de Ronaldo Fenômeno e, claro, do Corinthians. Tão apaixonado pelo "Timão", ele se tornou mais um no bando de loucos, como se autodenomina a torcida.



Dorien, natural de Miami, sempre foi um grande admirador de Ronaldo. Acompanhando a carreira do Fenômeno desde sua infância, o norte-americano não pensou duas vezes quando soube que o ídolo jogaria no Brasil. "Eu vi que ele ia jogar no Brasil e falei: o time onde ele for jogar, eu vou virar fã. Eu me apaixonei realmente", afirma Dorien. Foi assim que o futebol brasileiro entrou na sua vida.



Embora goste dos times de basquete e futebol americano de Miami, sempre que pode, Dorien viaja para São Paulo. A paixão por Ronaldo se transformou em uma paixão pelo Corinthians, e, ao longo do tempo, ele foi se encantando cada vez mais pela torcida e pela história do clube. "Eu vi muitos vídeos da torcida, do jeito que eles torcem nos jogos. Eu me identifico muito com o povo. Eu sou um homem do povo, então é time do povo", declara Dorien, com o entusiasmo que só os corintianos conhecem.



