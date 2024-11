Brasil tem último confronto do ano pelas Eliminatórias nesta terça (19); confira provável escalação

A seleção brasileira se prepara para enfrentar o Uruguai, nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo último confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 neste ano. Dorival Jr. não deve fazer muitas mudanças no time, a única certa até o momento é a volta de Danilo para a lateral, após a suspensão de Vanderson. Ainda sobre a amarelinha, o ex-jogador e ídolo brasileiro Ronaldo Fenômeno declarou seu desejo em presidir a CBF, aliado à vontade de trazer Guardiola para assumir o comando da seleção.



O Esporte Record News também trouxe detalhes sobre a possível demissão de Fábio Carille do comando do Santos , mesmo após a conquista do título da série B do Brasileirão.