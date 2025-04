Fortaleza e Inter duelam pela terceira rodada do Brasileirão, em jogo transmitido pela RECORD

O Fortaleza enfrenta o Internacional pela terceira rodada do Brasileirão neste domingo (13), em jogo transmitido com exclusividade pela RECORD, a partir das 19h30. O time do Ceará está em quarto na tabela, enquanto o Inter lidera a competição. Apesar das colocações diferentes, os dois times têm o mesmo número de pontos na tabela, com uma vitória e um empate cada.



E nesta terça-feira (8), o Botafogo joga partida da Libertadores contra o Carabobo, da Venezuela, no Estádio Nilton Santos. O jogo é importante para o Fogão, que vem de uma derrota de 1 a 0 para o Universidad de Chile. O time vem com um desfalque — Renato Paiva não vai poder contar com Igor Jesus, que está suspenso.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.