Combinações de placares podem definir o Campeonato Brasileiro na última rodada; confira

Combinações de placares, saldo de gols e vitórias podem levar o Botafogo ao segundo campeonato conquistado no ano , o Brasileirão. O meio da tabela também depende de inúmeros fatores, principalmente na zona de classificação para pré-Libertadores , disputada por Corinthians, Cruzeiro e Bahia. Já o Z-4 guardará as emoções e resoluções para a última rodada do campeonato.



O Esporte Record News desta quarta-feira (4) também traz os destaques da Copinha Feminina 2024 e os próximos jogos do campeonato, como a disputa pela liderança do grupo C entre Palmeiras e Flamengo, partida que terá transmissão exclusiva da RECORD NEWS a partir das 14h45 desta quinta-feira (5).