Corinthians estreia na Copinha no sábado (3) contra o Trindade-GO
Partida terá transmissão ao vivo da RECORD NEWS a partir das 14h30
A Copa São Paulo de Futebol Júnior inicia suas atividades nesta sexta-feira (2). O torneio é uma vitrine para jovens talentos do futebol brasileiro e contará com a participação do Corinthians, maior vencedor da competição com 11 títulos.
