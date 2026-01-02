Corinthians estreia na Copinha no sábado (3) contra o Trindade-GO

A Copa São Paulo de Futebol Júnior inicia suas atividades nesta sexta-feira (2). O torneio é uma vitrine para jovens talentos do futebol brasileiro e contará com a participação do Corinthians, maior vencedor da competição com 11 títulos.



