Brasil estreia nesta sexta-feira (13) no skeleton nos Jogos de Inverno

Nicole Silveira é a representante verde e amarelo na modalidade

Esporte Record News

A atleta brasileira Nicole Silveira participa da competição de skeleton nas Olimpíadas de Inverno nesta sexta-feira (13). Nicole compartilhou suas expectativas e a motivação que sente por competir em um evento tão importante.

