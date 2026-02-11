Logo R7.com
Arianna Fontana se sente em casa nos Jogos de 2026

Atleta conquistou terceiro ouro e 12ª medalha olímpica na prova de revezamento

Elas com a Bola|Do R7

A patinadora Arianna Fontana conquistou a medalha de ouro na prova de revezamento com a seleção da Itália nesta terça-feira (10).

