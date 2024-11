Dorival Júnior promove mudança no time titular da seleção brasileira

A seleção brasileira já se prepara para enfrentar a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa, nesta quinta-feira (14). Para a partida de amanhã, o técnico Dorival Júnior fez apenas uma mudança no time que superou o Peru por 4 a 0. Vini Jr. volta para o time no lugar de Rodrygo, que está lesionado. Raphinha é quem assume a camisa 10 do Brasil.



O Esporte Record News ainda trouxe a cobertura completa do sorteio dos grupos do Paulistão 2025 , realizado no salão nobre do estádio do Pacaembu, na noite de terça (12).