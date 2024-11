Fim da Data FIFA traz duelo carioca e briga direta pela fuga da zona de rebaixamento no Brasileirão

O Esporte Record News desta quinta-feira (17) falou sobre o fim da Data FIFA e o retorno dos campeonatos nacionais, como o Brasileirão. Na noite de hoje, o Maracanã será palco de mais um Fla-Flu, às 20h , enquanto o Corinthians recebe o Athletico Paranaense em casa, também às 20h, em luta direta contra o rebaixamento. Com o final das Eliminatórias, a RECORD realizou uma pesquisa sobre a preferência dos torcedores brasileiros para o comando da Amarelinha.



Vinicius Jr., jogador do Real Madrid , também foi destaque ao integrar a lista dos dez jogadores mais bem pagos do mundo. E falando em atletas milionários, o ex-marido de Gisele Bündchen e lenda do futebol americano, Tom Brady, está investindo em uma nova carreira e adquiriu 5% dos direitos do Las Vegas Raiders, equipe de futebol americano do estado de Nevada, nos Estados Unidos.