Mão na taça! Botafogo pode garantir título do Brasileirão já na próxima rodada

Após garantir uma vitória por 3 a 1 contra o então líder Palmeiras, na noite desta terça-feira (26), o Botafogo disparou e assumiu novamente a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro a duas rodadas do final. Com a mão na taça, o clube se prepara para final da Copa Libertadores neste sábado (30), às 17h, contra o Atlético Mineiro, que após perder para o Juventude no Brasileirão, amargou a décima derrota seguida na reta final da temporada.



O Esporte Record News também abordou a classificação dos Jogos da Juventude, o rebaixamento do Cuiabá, e a formalização do contrato de quatro anos do goleiro Hugo Souza com o Corinthians.