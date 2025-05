Jogadoras do Palmeiras fazem homenagem à goleira Natascha após lesão

Após a vitória por 1 a 0 contra o Realidade Jovem na estreia do Paulistão Feminino nesta terça-feira (6), as jogadoras do Palmeiras homenagearam a goleira Natascha , que foi desfalque após lesão em partida anterior pelo Campeonato Brasileiro.



A jogadora sofreu rupturas no ligamento cruzado anterior, a chamada lesão de “LCA”, no ligamento colateral medial e no menisco. Ela deve passar por cirurgia nas próximas semanas.



E o time masculino do alviverde entra em campo nesta quarta (7) contra o Cerro Porteño, em partida pela Libertadores no Paraguai. O capitão palmeirense Gustavo Gomez falou sobre a expectativa para o duelo.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.