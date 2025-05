Melhores momentos: com ‘lei da ex’, Santos vence clássico San-São em estreia no Paulistão Feminino

Nesta terça-feira (6), em jogo válido pela primeira rodada do Paulistão Feminino , o São Paulo recebeu o Santos no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé.



As visitantes abriram o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, em finalização da atacante Carol Baiana. As soberanas empataram a partida logo no início do segundo tempo, com gol de Duda Serrana.



Aos 40 minutos da etapa final, as Sereias da Vila decretaram a vitória no clássico San-São, com direito à “lei da ex”: a zagueira Ana Alice, que desembarcou no alvinegro praiano no início deste ano após passagem pelo São Paulo, se lançou ao ataque e marcou de cabeça.