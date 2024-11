Noite de Brasileirão tem clássico carioca e disputa por vaga no G-4

Devido ao segundo turno das eleições municipais, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) remanejou algumas rodadas do campeonato Brasileiro, promovendo grandes duelos em dias nada usuais no calendário futebolístico, como nesta terça-feira (5). No Engenhão, o líder Botafogo recebe o rival Vasco , podendo disparar na liderança após a derrota palmeirense por 2 a 0 contra o Corinthians na Neo Química Arena, enquanto o São Paulo enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, em busca de se aproximar do G-4 e se manter no G-6, assim como a equipe do Internacional, que tem como adversário o Criciúma, que tenta um maior respiro longe da zona de rebaixamento.