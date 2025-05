Mauro Silva acredita que Ancelotti chega pressionado, mas é um acerto no comando da seleção

Para Mauro Silva, tetracampeão mundial e atual vice-presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), a contratação de Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira é um acerto. Segundo ele, o técnico italiano chega pressionado, já que na Copa do Mundo de 2026 serão completados 24 anos desde o último título do Brasil na competição.



“ Ancelotti é um treinador com muita experiência, conhece também o perfil dos atletas brasileiros, ele está na Europa trabalhando com esses atletas já em alguns clubes, então acho que isso facilita um pouco a integração”, diz Silva.