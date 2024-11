Noite de Libertadores no RJ é marcada por confronto entre torcedores do Peñarol e times cariocas

O Esporte Record News falou sobre o primeiro confronto entre Botafogo e Peñarol, do Uruguai, válido pela semifinal da Libertadores, que será realizado no estádio Nilton Santos nesta quarta-feira (23), às 21h30. Na véspera do conflito, centenas de torcedores uruguaios vandalizaram e saquearam comércios na orla da capital fluminense, gerando uma grande confusão e até confronto com a polícia. O confronto entre Cruzeiro e Lanús, da Argentina, válido pela primeira partida das semifinais da Copa Sudamericana, acontece no Mineirão, na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte.



E a noite de terça-feira (22) marcou um momento histórico na NBA — a liga de basquete dos Estados Unidos. Lebron James, astro norte-americano, entrou em quadra ao lado do primogênito, Bronny James. Esta foi a primeira vez que um pai jogou com o filho na história da liga.