Copa do Mundo Feminina de 2031 terá 16 seleções a mais

A partir de 2031, a Copa do Mundo Feminina terá 48 seleções, 16 a mais do que as atuais 32. A proposta, aprovada nesta sexta-feira (9) pela Fifa , acompanha a mudança que acontece na Copa Masculina já na edição de 2026.



No novo formato, as equipes serão divididas em 12 grupos diferentes, e o número de partidas subirá de 64 para 104. A edição de 2031 ainda não tem uma sede oficial, mas os Estados Unidos são um forte candidato.



