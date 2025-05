Confira quais foram os destaques da primeira rodada do Paulistão Feminino 2025

No Elas com a Bola desta sexta-feira (9), a comentarista Nayara Inorro analisou os principais destaques da rodada de abertura do Paulistão Feminino .



O golaço da rodada ficou por conta de Júlia Beatriz, que marcou com um chutaço na goleada da Ferroviária sobre o Taubaté por 6 a 0.



Já a craque da rodada, na opinião de Nayara, foi Ana Alice, zagueira do Santos que marcou um dos gols da vitória das Sereias sobre o São Paulo.