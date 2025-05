Melhores momentos: Ferroviária estreia com goleada e garante o primeiro lugar da tabela

Pela primeira rodada do Paulistão Feminino 2025 , a Ferroviária venceu o AD Taubaté por 6 a 0, em partida disputada em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa. O primeiro gol saiu aos 31 minutos pela atacante Julia Beatriz, que recebeu a bola na área e driblou a marcação antes de tocar para as redes. O segundo saiu ainda no primeiro tempo, com um cabeceio de Natália Vendito.



Os outros quatro gols das guerreiras grená saíram todos no segundo tempo, feitos por Fran Dutra, Ana Barrinha, Nicoly da Silva e Andressa Rosa. Com a vitória, o clube de Araraquara garante o primeiro lugar no campeonato com dois gols de vantagem para o Corinthians , na segunda posição.



Pela segunda rodada, a Ferroviária irá jogar contra o Palmeiras na Arena Barueri, na quarta-feira (14), enquanto o AD Taubaté irá receber no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, o Realidade Jovem.