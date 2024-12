Quatro times correm o risco de rebaixamento na última rodada do Brasileirão; saiba quais

O Campeonato Brasileiro reservou fortes emoções para a última rodada do torneio, que acontece às 16h do próximo domingo (8). Combinações de placares podem rebaixar Red Bull Bragantino, que atualmente ocupa a última vaga disponível para a série B, ou os três times acima da equipe — Athletico Paranaense, Fluminense e Atlético Mineiro. Enquanto isso, uma derrota do Botafogo para o São Paulo e uma vitória do Palmeiras contra o Fluminense podem alterar o campeão do torneio. Basta o Botafogo empatar para garantir o segundo título do ano.



O Esporte Record News desta sexta-feira (6) também trouxe os destaques e a definição das quartas de final da Copinha Feminina 2024 e a despedida de Pedro Geromel, zagueiro do Grêmio, dos gramados profissionais.