Reta final do Brasileirão e seleção canarinha são destaques no Esporte Record News desta terça (15)

O confronto entre Brasil e Peru, agendado para esta terça-feira (15), às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, marca o final desta fase das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dorival Jr deve manter o time utilizado nos últimos confrontos , com a exceção de Lucas Paquetá, suspenso por três cartões amarelos, como abordado no Esporte Record News de hoje.



O programa também contou com a participação de Marcelo Leme de Arruda, doutor em estatística pelo IME-USP, que destrinchou as possibilidades de título e rebaixamento dos times no Brasileirão . Já em território internacional, a demissão de Sir. Alex Ferguson e a contratação de Thomas Tuchel para assumir o comando da seleção inglesa foram os destaques do dia.