Atleta amputado redescobre a paixão pelo esporte com a altinha

Um atleta, que precisou amputar a perna depois de uma trombose, reencontrou a alegria na altinha, uma mistura de futebol com vôlei. Alexandre Canela, um dos poucos atletas amputados competindo profissionalmente, falou sobre a jornada de superação através da paixão pelo esporte.



A fase de grupos da Libertadores começa nesta terça-feira (1º), com time brasileiro em campo — o Fortaleza enfrenta o Racing na Arena Castelão. Os argentinos são os atuais campeões da Sul-Americana e também da Recopa Sul-Americana. O volante do Fortaleza, Lucas Sasha, falou sobre a batalha da equipe para chegar na Libertadores, e disse que a ideia do time é desfrutar o momento, sempre competindo e com o apoio da torcida.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.