Reta final do Brasileirão reserva emoções do topo ao final da tabela; confira

Campeão da Libertadores , o Botafogo ainda mantém o foco no final da temporada e já tem uma das mãos na taça do Brasileirão, mas tem de ficar atento com o vice Palmeiras, que está a três pontos do líder, e ainda pode causar uma reviravolta no campeonato. A disputa também está acirrada pela artilharia, com os jogadores Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrando, do Vitória ambos com 13 gols , e Estevão, do Palmeiras, com 12. A joia alviverde também disputa a liderança de assistências com o meio campista do Corinthians, Rodrigo Garro.



O Esporte Record News desta terça-feira (3) também trouxe os destaques da Copinha Feminina 2024, o calendário do Paulistão 2025 e a oficialização da intenção das cidades do Rio de Janeiro e Niterói em sediar os jogos Pan-Americanos em 2031 . A capital fluminense já recebeu o evento em 2007.