Saiba mais da preparação de Botafogo e Atlético Mineiro em busca da Glória Eterna

As equipes do Botafogo e do Atlético Mineiro já estão concentradas em Buenos Aires, na Argentina, para a disputa da grande final da Copa Libertadores, que acontece neste sábado (30), às 17h. O Galo tem a chance de ser bicampeão da Liberta após 11 anos do primeiro título, enquanto o Botafogo pode conquistar um campeonato inédito em sua galeria de troféus.



O Esporte Record News também abordou os confrontos deste final de semana no Campeonato Brasileiro , a classificação dos Jogos da Juventude, os gols da Copinha Feminina 2024 e os 11 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA, que tem Vini Jr., como o único representante brasileiro .