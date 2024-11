Tropeço do Botafogo dá mais esperanças ao tri palmeirense

O empate entre Botafogo e Atlético Mineiro na noite de quarta-feira (20), pouco após a vitória do Palmeiras contra o Bahia, deu fogo às esperanças palmeirenses pela conquista do tricampeonato Brasileiro. A diferença entre o líder e vice-líder caiu para apenas dois pontos na reta final da competição .



O Esporte Record News também trouxe, com exclusividade, detalhes da noite de celebração e premiação do Paulistão Feminino 2024 , que acontece nesta quinta-feira (21) no estádio do Pacaembu, na capital.